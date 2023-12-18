Хирург Умнов назвал баранину и соленые огурцы худшими закусками к водке

Тяжелые блюда являются худшей закуской к водке, такие продукты долгое время остаются в желудке, а алкоголь, впитавшийся в них, позднее ударит по организму. Об этом заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. В частности, эксперт посоветовал отказаться от баранины в качестве закуски. «Нежелательно закусывать солеными огурцами, маринованными грибами и помидорами, так как, во-первых, из-за уксуса больше вырабатывается соляной кислоты, что способствует повреждению слизистой желудка. Также увеличивается потеря жидкости организмом. Но лучше обойтись вообще без водки», — подчеркнул Умнов, добавив, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью. Кроме того, хирург рекомендовал не употреблять с алкоголем шоколад, жирную, жареную или острую пищу. По словам Умнова, такая закуска нанесет «двойной удар» по поджелудочной железе и печени, которые не смогут справиться с большим объемом шлаков.