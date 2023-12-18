Ученые объяснили, как сон помогает не заработать инсульт

Длительный сон по выходным снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые из Нанкинского университета.

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В исследовании участвовали 3400 человек. Они ответили на связанные со сном вопросы, после чего ученые собрали информацию об их здоровье, передает «Вечерняя Москва».

Исследователи пришли к выводу, что те, кто не высыпался в будни и компенсировал недостаток сна в выходные, снизили риск появления болезней сердца на 63 %.