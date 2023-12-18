Диетолог назвала высокоуглеводную диету ключом к продлению жизни

Диетолог Дудакова назвала высокоуглеводную диету ключом к продлению жизни
Диета, которая подразумевает ограничение потребления богатой белком пищи и ее заменой на высокоуглеводные продукты положительно сказывается на системах организма, влияющих на продолжительность жизни и когнитивные функции. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Дудакова.
По словам специалиста, такая диета снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Причиной благоприятного воздействия является то, что углеводы предоставляют основной источник энергии для мозга. В результате при необходимом уровне углеводов мозг работает более эффективно, что способствует улучшению памяти и когнитивных способностей.
Также такая диета снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет Pravda.Ru.