Диетолог назвала высокоуглеводную диету ключом к продлению жизни

Диета, которая подразумевает ограничение потребления богатой белком пищи и ее заменой на высокоуглеводные продукты положительно сказывается на системах организма, влияющих на продолжительность жизни и когнитивные функции. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Дудакова.

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По словам специалиста, такая диета снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Причиной благоприятного воздействия является то, что углеводы предоставляют основной источник энергии для мозга. В результате при необходимом уровне углеводов мозг работает более эффективно, что способствует улучшению памяти и когнитивных способностей.