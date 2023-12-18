Врач Залетова: не стоит садиться на диету за несколько дней до Нового года

Садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется - это может нанести вред здоровью. Об этом заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Как рассказала диетолог, частой проблемой особенно для молодых женщин бывает невозможность влезть в новогоднее платье. Если похудеть к праздникам не получилось, резко ограничивать себя в еде не нужно, подчеркнула Залетова. Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем, пояснила врач. По ее словам, лучше поработать над уменьшением жидкости в теле. Для этого следует убрать все соленые продукты из рациона и недосаливать еду, а также пить больше воды. До этого ученые рассказали, чем чреват повторный набор веса после завершения диеты.