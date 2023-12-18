Кровь становится "жирной": Три продукта, вызывающие опасное изменение у человека
Употребление ряда продуктов связано с чрезмерной нагрузкой на организм и возможным нарушением обмена веществ. Об этом пишет Pronews. Среди перечисленных продуктов есть те, которые сегодня особенно популярны и часто присутствуют на столе в большом количестве.
Так, употребление слишком большого количества жирного красного мяса - прямая дрога к метаболическим заболеваниям (включая диабет 2 типа, болезни сердца и неалкогольную жировую болезнь печени), предупреждают специалисты.
Не лучшим образом на метаболизм влияют продукты с высокой степенью обработки. Это, например, сосиски, мясные деликатесы, бекон, отмечают медики.
Уточняется, что "эти продукты содержат большое количество сахара и натрия, а также добавок и побочных продуктов, которые могут дополнительно нанести вред и микробиому в кишечнике".
По-прежнему озабочены медики высокой популярностью сладких безалкогольных напитков (это же касается и пакетированного фруктового сока с добавленным сахаром).
Такие продукты "перегружают печень и увеличивают риск нездорового уровня жира в крови, что является фактором риска метаболических заболеваний".
Отметим, что к "жирной" (хилезной) крови специалисты относят ту, в которой наблюдается избыток жиров.
О том, что повышенное содержание жиров в крови может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний, ранее предупредил врач-гематолог Павел Трахтман.
Такое состояние крови часто предупреждает о нарушении обмена веществ.
"Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови", - отметил ранее врач.