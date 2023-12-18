Кровь становится "жирной": Три продукта, вызывающие опасное изменение у человека

Употребление ряда продуктов связано с чрезмерной нагрузкой на организм и возможным нарушением обмена веществ. Об этом пишет Pronews. Среди перечисленных продуктов есть те, которые сегодня особенно популярны и часто присутствуют на столе в большом количестве.

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Так, употребление слишком большого количества жирного красного мяса - прямая дрога к метаболическим заболеваниям (включая диабет 2 типа, болезни сердца и неалкогольную жировую болезнь печени), предупреждают специалисты.

Не лучшим образом на метаболизм влияют продукты с высокой степенью обработки. Это, например, сосиски, мясные деликатесы, бекон, отмечают медики.

Уточняется, что "эти продукты содержат большое количество сахара и натрия, а также добавок и побочных продуктов, которые могут дополнительно нанести вред и микробиому в кишечнике".

По-прежнему озабочены медики высокой популярностью сладких безалкогольных напитков (это же касается и пакетированного фруктового сока с добавленным сахаром).

Такие продукты "перегружают печень и увеличивают риск нездорового уровня жира в крови, что является фактором риска метаболических заболеваний".

Отметим, что к "жирной" (хилезной) крови специалисты относят ту, в которой наблюдается избыток жиров.

О том, что повышенное содержание жиров в крови может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний, ранее предупредил врач-гематолог Павел Трахтман.

Такое состояние крови часто предупреждает о нарушении обмена веществ.