Врач предупредил, что «ватрушки» могут привести к инвалидности

«Самое опасное - это различные трамплины, где человека подбрасывает, он падает, может даже получить перелом позвонков. Были такие случаи - перелом шейных позвонков, и поясницы, и грудных. Это очень тяжелые травмы, иногда приводящие даже к инвалидизации пациента», - сказал он.