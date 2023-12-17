Эксперт-стоматолог: какие продукты разрушают зубы

Врач-стоматолог, Алексей Антипенко, в интервью радио Sputnik предупреждает об опасностях для зубов, связанных с употреблением сладких и кислых продуктов. Он подчеркивает, что сахар может быть основной причиной кариеса, так как бактерии в ротовой полости используют сахар в качестве пищи, вырабатывая органическую кислоту, разъедающую минеральные ткани зубов.

Эксперт рекомендует употреблять сладости в основных приемах пищи, чтобы уменьшить негативное воздействие на эмаль. Он также предостерегает от частого потребления кислоты, какой содержат фрукты и фруктовые соки, поскольку они могут вызвать повышенную чувствительность эмали.

Также, Антипенко советует не чистить зубы сразу после приема кислых или сладких продуктов. Он рекомендует дождаться 20 30 минут, чтобы дать верхнему слою эмали восстановиться, и только после этого чистить зубы, чтобы избежать повреждения эмали от абразивного воздействия зубной пасты.

Эксперт призывает соблюдать осторожность при выборе питания и уходе за зубами, чтобы сохранить здоровье полости рта.