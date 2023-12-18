Эксперт развенчал три стереотипа о фитнесе

Эксперт Эдуард Каневский развенчал три стереотипа о фитнесе. Его слова приводит «Москва 24».

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Каневский заявил, что нет упражнений для локального сжигания жира.

«Процесс сжигания жира — это процесс глобальный, включающий в себя наличие правильно подобранной диеты, регулярные аэробные тренировки, а также силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры», — объяснил он.

Также специалист развеял миф о том, что женщины не должны заниматься с железом. Он подчеркнул, что данные упражнения важны людям обоих полов.

«Задача таких занятий — создание мышечного корсета, что позволяет сохранять не только хорошую работоспособность, но и является профилактикой проблем с суставами и позвоночником», — рассказал Каневский.

Эксперт призвал не садиться на детокс-диеты. Он заявил, что это может только навредить организму.

«Если питаться сбалансированно, правильно подбирая продукты и объем порций, то нет необходимости что-то менять в питании», — напомнил эксперт.