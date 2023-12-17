Как вредные продукты влияют на здоровье и работу головного мозга

Диетологи и нутрициологи призывают избегать разделения продуктов на «плохие» и «хорошие», опасаясь негативных последствий для пищевого поведения. Однако, есть определенные продукты несут угрозу здоровью головного мозга, пишет «Известия».

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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко отмечает, что нежелательны для организма продукты с высоким содержанием добавленного сахара, соли, трансжиров и канцерогенных веществ.

Среди таких продуктов — жевательные конфеты, пирожные, бургеры, быстро приготовленная пища и деликатесы из переработанного мяса. Эксперт подчеркивает, что неправильное питание может негативно сказаться на работе органов, включая головной мозг.

Тимощенко предостерегает о возможных последствиях нарушений памяти и появлении головной боли из-за неправильного рациона. Невропатологи направляют россиян на обследование головного мозга, такое как реоэнцефалография, если имеются подобные жалобы.