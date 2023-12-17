Врачи ответили, вредно ли коровье молоко

Специалисты провели эксперимент с участием 74 тысяч человек в возрасте в среднем 46 лет. Ученые проанализировали их привычки и образ жизни, а также изучили объем потребления ими молочных продуктов. В результате они выяснили, что употребление молочной продукции повышает риск преддиабета. Российский эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала результаты научной работы и подтвердила выдвинутый учеными вывод. Он рассказала, что коровье молоко содержит козеин А1, который попадает в организм и превращается там в пептид бета-казоморфин 7. Такой пептид замедляет перистальтику желудочно-кишечного тракта. Павлова предложила заменить молоко растительными аналогами без содержания белка-вредителя. При этом он не содержится в кисломолочных продуктах, что делает безвредными кефиры и йогурты, сообщает РОСБАЛТ. Ранее «ФедералПресс» писал, какие продукты не едят долгожители. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин