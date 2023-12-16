Россиянам раскрыли основные ошибки при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился советами по измерению артериального давления в своей программе на телеканале «Россия 1». Согласно его рекомендациям, существует несколько частых ошибок, которые могут исказить результаты измерения, пишет «Мослента».

Перед измерением давления необходимо уделить несколько минут спокойному сидению, избегая физических и эмоциональных нагрузок. Важно измерять давление на пустой мочевой пузырь и не сразу после еды, а также воздержаться от употребления кофе и зеленого чая перед процедурой, отметил врач.

Мясников также подчеркнул важность правильной позы при измерении: сидеть на стуле, выпрямив ноги. Он предупредил, что скрещивание ног может привести к повышению давления на 10 сантиметров. Неправильные условия измерения могут привести к неточным показателям, поэтому соблюдение рекомендаций при проведении процедуры измерения давления играет важную роль.