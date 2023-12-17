Неожиданные методы улучшения памяти: советы Елены Малышевой

Увеличение продолжительности жизни приводит к увеличению проблем с мозгом, в частности с памятью. Главный теледоктор страны Елена Малышева назвала три оригинальных способа улучшения этой важной функции.

© Eva.ru

Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» команда ведущих решила рассказать, как улучшить память. Оказалось, что это не разгадывание кроссвордов и заучивание стихов.

В студии программы под звуки танго появилась танцевальная пара, которая предположила, что занятие танцами помогают улучшить память. Оказалось, что это правда! Танцы способствуют лучшему кровоснабжению, а если танцевать 1 раз в неделю, вы уже можете рассчитывать на улучшение памяти.

Следующим методом для памяти была названа ароматерапия. Оказалось, что в группе испытуемых, которым распыляли ароматические вещества в ночное время, память улучшилась. В центре обоняния есть участок, который отвечает за перевод информации из краткосрочной в долгосрочную, поэтому запахи ее прекрасно стимулируют. Конкретные запахи не имеют значение, главное — регулярность использования (2 часа в сутки).