Врач перечислил опасные ошибки при измерении давления

Многие люди бездумно измеряют давление, из-за чего результаты могут быть ложными, заявил терапевт, кардиолог Александр Мясников . Опасные ошибки при измерении давления врач перечислил в своей авторской программе на телеканале «Россия», в частности он посоветовал измерять давление с пустым мочевым пузырем.

Доктор Мясников заявил, что до измерения давления необходимо посидеть спокойно, думая о чем-то приятном. Также перед процедурой не следует пить зеленый чай и кофе, так как они могут исказить показатели. Мерить давление необходимо в положении сидя, при этом не скрещивать ноги, добавил врач. Рука при этом должна лежать на столе на уровне сердца.