Нутрициолог назвала компоненты оливье, вызывающие аллергию

Из-за высокого содержания жиров и холестерина в майонезе и колбасе, салат оливье может быть нежелательным для людей с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и проблемами с сердцем. Некоторые ингредиенты салата оливье, такие как яйца, майонез могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Если у вас есть известная аллергия на компоненты салата, лучше отказаться от его употребления или заменить на альтернативный рецепт, — подчеркнула Гусакова.