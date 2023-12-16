Названы необходимые для здоровья крови продукты

Для здоровья крови необходимо есть куриные сердечки, призвала диетолог Юлия Чехонина. Врач назвала необходимые, особенно в зимнее время, продукты в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1».

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Чехонина объяснила, что зимой люди мало бывают на свежем воздухе. Из-за этого может возникнуть сонливость, слабость, заторможенность. Исправить ситуацию способен витамин В12, сказала специалистка, добавив, что он в большом количестве содержится в куриных сердечках.

«В12 необходим для формирования эритроцитов — красных клеток крови, переносящих кислород ко всем органам. К тому же этот витамин укрепляет кости», — прокомментировала врач.

В то же время Чехонина предостерегла от употребления субпродукта тех, у кого есть подагра. В куриных сердцах содержатся вещества, повышающие уровень мочевой кислоты, которая является основной причиной заболевания.