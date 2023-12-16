Потеря памяти после застолья — признак поражения мозга

«С чем я больше всего работаю — это с поражением головного мозга при чрезмерных алкогольных возлияниях и запоях. Первые звоночки, на которые нужно обратить внимание, когда происходит поражение головного мозга — возникновение амнестических форм опьянения, когда человек не помнит все, что происходило в момент опьянения. Если не обратиться за помощью и пустить все на самотек, то исход будет плачевным», — пояснил нарколог в прямом эфире.