Эксперт рассказал, почему нельзя спать на животе

Мануальный терапевт Джэ Чанг, практикующий в Аризоне в оздоровительной клинике Chirowell, предостерегает от сна на животе. Он настоятельно рекомендует изменить положение для сна.

По словам эксперта, сон на животе может вызвать нагрузку на шею, поясницу и сердце.

Если вы спите на животе, вам придётся повернуть голову набок. Это может вызвать напряжение и стресс в шее, а также усилить нагрузку на поясницу. Такая поза для сна также способна ухудшить работу сердца.

Эксперты сходятся во мнении, что спать лучше на спине и на боку. Сон на спине полезен, поскольку вес тела распределяется более равномерно, то есть ни одна часть тела не испытывает серьёзной нагрузки. Между тем положение на боку помогает уменьшить боли в спине.