Наверняка у вас бывали дни, когда энергия на нуле и все, о чем вы мечтали, — поскорее оказаться в постели. Вы не одиноки в таком желании.

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По статистике, в России регулярная сонливость встречается у 40% населения, пишет нутрициолог Ксения Черная в личном телеграм-канале. По словам специалиста, мало кто обращает внимание на эту проблему, но с ней можно и нужно бороться.

Кроме того, едва преодолимое желание полежать может возникать из-за нарушения циркадных ритмов — биологических часов, которые помогают засыпать и просыпаться, а также распределять энергию в течение дня. Сладкоежкам стоит в первую очередь обратить внимание на рацион.