Почему не нужно ругать себя за срыв с диеты

Каждая женщина хоть раз да срывалась с диеты, а после ругала себя и не могла вернуться к нормальному режиму питания.

© Вечерняя Москва

Что делать, если вы сорвались с диеты и почему не нужно себя за это корить, рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог и психолог Катерина Кузина.

Видео дня

Это нормально

Первое и, пожалуй, самое важное, о чем следует помнить: сорваться с диеты — это вполне нормальная ситуация. Жизнь бывает разной, и невозможно всегда строго придерживаться диетического рациона. Важно не впадать в уныние и не осуждать себя за это.

Главное — не надо ругать себя, это приведет к стрессу и очередному «жору». Проверьте свой дневной рацион, возможно, там недостаточно правильных углеводов. И не нужно ждать очередного понедельника: если уж сорвались, то съешьте эту булочку или торт с удовольствием и начинайте опять смотреть за тем, что употребляете.

Принять свой срыв как часть процесса

Вместо того чтобы винить себя, примите срыв с диеты как часть своего пути к здоровью. Это временное отступление не должно стать поводом для самообвинений. Важно сфокусироваться на своих целях и продолжить движение вперед.

Часто бывает, что, сорвавшись, человек понимает: а эта булочка на самом-то деле была не такой вкусной, как казалась на витрине кондитерского магазина. А значит, в следующий раз вы уже сможете спокойно пройти мимо выпечки.

Обратите внимание на свои эмоции

Срыв может быть связан не только с физическим, но и с эмоциональным состоянием. Постарайтесь осознать, что именно привело к этому. Может быть, вы испытывали стресс, усталость или просто нуждались в утешении.

Обратив внимание на свои эмоции, вы сможете лучше понять свои потребности и избежать переедания в будущем. Подумайте, как повысить себе настроение без кусочка торта или булки? Может, лучше сходить в театр или заняться спортом?

Переназначьте приоритеты

Важно переназначить свои приоритеты после срыва с диеты. Вместо того, чтобы фокусироваться на ошибке, подумайте о том, что вы можете сделать дальше для достижения своих целей. Рассматривайте это как временное отступление, но не как конец стремления к здоровому образу жизни.

Вернитесь к нормальному режиму питания

После срыва с диеты важно вернуться к нормальному режиму питания как можно скорее. Не нужно делать себе поблажки: ладно, до конца недели разрешаю себе есть все что угодно, раз уж так случилось, а с понедельника опять начну. Нет, такой путь — точно не выход.

Также не нужно компенсировать переедание строгим ограничением и неделю сидеть на воде — просто вернитесь к здоровым привычкам в питании.

Помните о балансе

Важно помнить, что здоровый образ жизни — это баланс. Диета не должна быть чрезмерно строгой, иначе срывы неминуемы. Найдите в ней место для удовольствия и небольших излишеств. Удовольствие от пищи также важно для эмоционального благополучия.

Уделите внимание физической активности

Физическая активность может помочь уравновесить эффекты сорванной диеты. Вернитесь к своей обычной программе тренировок или, если ее не было, подумайте о более активном образе жизни.

Обратитесь к специалисту

Если вам кажется, что срывы с диеты происходят слишком часто или связаны с более серьезными проблемами, обратитесь к специалисту — диетологу, нутрициологу или психологу. Они помогут разобраться в ваших привычках и эмоциональном состоянии.