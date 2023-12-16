Нутрициолог назвала продукты для поддержания стройности

Для сохранения стройности необходимо добавить в свой ежедневный рацион богатые клетчаткой продукты, к числу которых относятся яблоки и морковь. Об этом сообщила Нутрициолог Екатерина Кузина.

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По словам медика, клетчатка способствует быстрому насыщению организма. Более того, в яблоках и моркови содержится большое количество полезных витаминов, антиоксидантов и минералов.

— Медицинские исследования также показывают, что употребление яблок ведет к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижению уровня холестерина в крови и поддержанию здорового уровня сахара, — рассказала Екатерина Кузина «АиФ».