Нутрициолог назвала продукты для поддержания стройности
Для сохранения стройности необходимо добавить в свой ежедневный рацион богатые клетчаткой продукты, к числу которых относятся яблоки и морковь. Об этом сообщила Нутрициолог Екатерина Кузина.
По словам медика, клетчатка способствует быстрому насыщению организма. Более того, в яблоках и моркови содержится большое количество полезных витаминов, антиоксидантов и минералов.
— Медицинские исследования также показывают, что употребление яблок ведет к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижению уровня холестерина в крови и поддержанию здорового уровня сахара, — рассказала Екатерина Кузина «АиФ».
Прежде чем менять свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом. Эксперт напомнила, что важно сохранять баланс в рационе питания, который, по ее словам, индивидуален для каждого человека.