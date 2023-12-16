Врач назвал самый опасный для фигуры алкоголь
По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, даже небольшое употребление алкоголя может приводить к набору лишнего веса. Все оттого, что спиртные напитки весьма калорийны, заодно они стимулируют аппетит.
«Влияние спиртного на массу тела зависит от того, какие именно напитки человек употребляет. Например, есть пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, но его пьют в больших количествах. Плюс к нему еще идут закуски вроде чипсов, колечек кальмара и так далее. В результате получается высококалорийная трапеза. Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам, и к ним тоже идет закуска. У большинства людей употребление алкоголя стимулирует аппетит», - цитирует Белоусову радио Sputnik.
Врач уточнила, что более или менее относительно калорий допустимо употребление сухого (или полусухого) красного и белого вина. А вот полусладкое, сладкое и крепленое вино уже получаются совершенно "не диетическими".
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