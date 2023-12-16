Врач назвал самый опасный для фигуры алкоголь

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, даже небольшое употребление алкоголя может приводить к набору лишнего веса. Все оттого, что спиртные напитки весьма калорийны, заодно они стимулируют аппетит.

Врач назвал самый опасный для фигуры алкоголь
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«Влияние спиртного на массу тела зависит от того, какие именно напитки человек употребляет. Например, есть пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, но его пьют в больших количествах. Плюс к нему еще идут закуски вроде чипсов, колечек кальмара и так далее. В результате получается высококалорийная трапеза. Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам, и к ним тоже идет закуска. У большинства людей употребление алкоголя стимулирует аппетит», - цитирует Белоусову радио Sputnik.

Врач уточнила, что более или менее относительно калорий допустимо употребление сухого (или полусухого) красного и белого вина. А вот полусладкое, сладкое и крепленое вино уже получаются совершенно "не диетическими".

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Даниил Петров