Врач назвал самый опасный для фигуры алкоголь

«Влияние спиртного на массу тела зависит от того, какие именно напитки человек употребляет. Например, есть пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, но его пьют в больших количествах. Плюс к нему еще идут закуски вроде чипсов, колечек кальмара и так далее. В результате получается высококалорийная трапеза. Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам, и к ним тоже идет закуска. У большинства людей употребление алкоголя стимулирует аппетит», - цитирует Белоусову радио Sputnik.