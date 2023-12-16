Названы способы вернуться к тренировкам после тяжелой болезни

Журналисты Men Today назвали способы вернуться к тренировкам после тяжелой болезни. Об этом сообщается в материале издания.

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Источник обратил внимание на то, что после перенесенного гриппа или ОРВИ человек чувствует упадок сил, слабость в руках и снижение выносливости. Отмечается, что возвращаться к тренировкам нужно плавно, так как слишком интенсивные занятия способны снизить иммунитет.