В России планируют снизить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека

Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, сообщили "РГ" в Минздраве. Ожидается, что через шесть лет будет приходится 7,8 литра этанола на каждого жителя в год, сейчас этот показатель составляет 8,9 литра.

Следствием того, что россияне будут меньше пить спиртного, станет сокращение заболеваемости, инвалидности и смертности, считают в ведомстве.

Отмечается, что с 2009 по 2020 год в стране действовала Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. К моменту ее принятия потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения в год.

"Успех государственной политики, направленной на борьбу со злоупотреблением алкоголем, связан с реализацией всего комплекса антиалкогольных мер и был отмечен на международном уровне", - подчеркнули в пресс-службе министерства.