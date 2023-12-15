В России планируют снизить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека
Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, сообщили "РГ" в Минздраве. Ожидается, что через шесть лет будет приходится 7,8 литра этанола на каждого жителя в год, сейчас этот показатель составляет 8,9 литра.
Следствием того, что россияне будут меньше пить спиртного, станет сокращение заболеваемости, инвалидности и смертности, считают в ведомстве.
Отмечается, что с 2009 по 2020 год в стране действовала Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. К моменту ее принятия потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения в год.
"Успех государственной политики, направленной на борьбу со злоупотреблением алкоголем, связан с реализацией всего комплекса антиалкогольных мер и был отмечен на международном уровне", - подчеркнули в пресс-службе министерства.
В Концепции, утвержденной до 2030 года, поставленная цель будет достигаться через укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью. Кроме этого, планируется сокращение нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт.