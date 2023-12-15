Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в РФ

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.

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Власти хотят, чтобы в стране снизилась заболеваемость, инвалидность и смертность вследствие неумеренного потребления спиртного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.

Потребление этанола на душу населения к 2030 году должно сократиться до 7,8 литра. В 2023 году этот показатель составляет 8,9 литра.