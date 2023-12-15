Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в РФ

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.
Власти хотят, чтобы в стране снизилась заболеваемость, инвалидность и смертность вследствие неумеренного потребления спиртного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.
Потребление этанола на душу населения к 2030 году должно сократиться до 7,8 литра. В 2023 году этот показатель составляет 8,9 литра.
В 2009 году потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения в год. За прошедшие годы спиртного стали употреблять меньше, в результате снизились заболеваемость и смертность, заметили в Минздраве.