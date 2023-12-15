Нутрициолог раскрыла, кому лучше отказаться от шампанского на Новый год

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), лучше отказаться от шампанского в Новый год, посоветовала нутрициолог Анастасия Кондаурова. В беседе с Пятым каналом специалист отметила, что этот алкогольный напиток может вызвать обострение гастрита, язвы желудка и проблем с кишечником.

Шампанское может серьезно спровоцировать воспаление до такой степени, что человека могут увезти на скорой, — уточнила нутрициолог.

Также шампанское представляет опасность для людей с сахарным диабетом. В напитке содержится большое количество сахара. Из-за этого увеличивается уровень глюкозы в крови. При инсулинорезистентности стоит отказаться также и от других сладких напитков, в том числе от пакетированного сока. Кондаурова добавила, что шампанское нежелательно употреблять людям с хроническими заболеваниями печени, почек и аллергическими реакциями.