Диспансеризация помогла выявить болезни у более чем 1 миллиона россиян

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, Оксана Драпкина, поделилась важными данными о диспансеризации в стране за 2023 год. Около 77 миллионов человек прошли данное медицинское мероприятие, в результате чего было обнаружено более миллиона сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тысяч новообразований, в том числе злокачественных, пишет ТАСС.

Эксперты отметили, что более половины обнаруженных онкологических заболеваний были выявлены на ранних стадиях, что способствует более благоприятному прогнозу лечения.

Диспансеризация играет важную роль вовремя выявляя заболевания, не позволяя им перейти в хроническую стадию. Однако, помимо этого, здоровый образ жизни считается эффективной профилактикой многих болезней.