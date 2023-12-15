Врач Драпкина: диспансеризация поможет выявить опасные осложнения после ковида

Всплеск заболеваемости коронавирусом и гриппом, который зафиксировали в России, может быть опасен обострением скрытых хронических болезней, выявить их поможет прохождение диспансеризации. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

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«Скрининговые мероприятия, включенные в диспансеризацию, позволяют осуществлять профилактику и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к серьезным осложнениям», — отметила она.

Эксперт уточнила, что пройти такое медицинское обследование граждане России могут бесплатно по полису ОМС. Пациентам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года, с 40 лет — каждый год.

«Такое разделение по возрасту основывается на имеющихся результатах крупных международных исследований, которые демонстрируют эффективность проведения скрининга в конкретном возрасте», — заключила Драпкина.

12 декабря пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ведомстве отметили, что рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп, число выявленных случаев выросло на 8,8% по сравнению с прошлой неделей.