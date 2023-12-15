Диетолог призвала предусматривать два обеда для сотрудников

«Если бы в трудовом договоре, который заключают на всех уровнях (коммерческий, некоммерческий, государственный), ввели не один час на обед, а два по 30 минут, и не покурить, а поесть, это уже очень многое решало бы. Вот человек, работающий грузчиком, в четыре часа выпил кофе, покурил и вряд ли что-то запихнул в рот. У человека нет времени на поесть», — отметила она.