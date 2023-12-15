Врач посоветовал пешеходам забыть про мобильники в гололед

Пешеходам необходимо аккуратно передвигаться и не отвлекаться на телефон, чтобы уберечь себя от травм при гололеде, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, также стоит выбирать правильную обувь с нескользящей подошвой.

Врач посоветовал пешеходам забыть про мобильники в гололед
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Для того чтобы не получить травму при гололеде, достаточно одного — не отвлекаться на телефон. Особенно если человек идет по скользкой и неосвещенной улице. Кроме этого, могу посоветовать выбирать правильную обувь, например зимние сапоги без каблуков, а не летние кроссовки. К сожалению, сгруппироваться на льду не получится, даже если человек обладает определенными навыками. Многие спортсмены получили серьезные травмы на льду. Дело в том, что все происходит настолько быстро, что большинство [людей] даже не успевают среагировать, — рассказал Терновой.

Ранее врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что боль при ушибе после падения на льду терпимее, чем при переломе. Он добавил, что в случае перелома человек не сможет сгибать ушибленную конечность, а также могут возникать щелчки или хруст из-за смещения контура.

До этого врач-дерматолог Александра Филева посоветовала россиянам выбирать зимнюю обувь во второй половине дня. Она пояснила, что вечером ноги зачастую отекают, поэтому обувь, купленная утром, может впоследствии оказаться мала.

ЗОЖ
Александра Филева
Андрей Литвиненко