Врач посоветовал пешеходам забыть про мобильники в гололед

Для того чтобы не получить травму при гололеде, достаточно одного — не отвлекаться на телефон. Особенно если человек идет по скользкой и неосвещенной улице. Кроме этого, могу посоветовать выбирать правильную обувь, например зимние сапоги без каблуков, а не летние кроссовки. К сожалению, сгруппироваться на льду не получится, даже если человек обладает определенными навыками. Многие спортсмены получили серьезные травмы на льду. Дело в том, что все происходит настолько быстро, что большинство [людей] даже не успевают среагировать, — рассказал Терновой.