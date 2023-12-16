Врачи назвали простое блюдо для хорошей крови

Медики напомнили, что одно из важных правил здорового питания - разнообразие продуктов. В меню не только должны быть несколько раз в неделю в разумных порциях красное мясо и птица (безусловно, нужно учитывать способ приготовления, по возможности исключая жареную еду), но и субпродукты. Это доступный источник полезных веществ, необходимых организму, о котором часто забывают, передает здоровое-питание.рф.

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Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на блюдо из говяжьего сердца.

Уточняется, что сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а железа в нем больше в полтора раза. А потому такая еда поможет восстановить запасы железа - микроэлемента, который необходим организму для выработки красных кровяных телец (эритроцитов).

Белок красных кровяных клеток называется гемоглобином, напомнили медики. Бледность, слабость, утомляемость, головная боль - вот только несколько последствий недостатка гемоглобина в организме.

Также в списке самых полезных субпродуктов - куриные сердечки. В них много фосфора, калия, магния, железа, цинка, меди. Продукт рекомендуется добавлять в супы, варить, тушить (особенно вкусно - в сметанном соусе). Из сердечек можно также делать шашлыки.

Много железа, витамина В12 (важных для профилактики и лечения анемии) в печени.