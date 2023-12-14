Врач Зубарева назвала четыре доступных суперфуда

Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева назвала четыре продукта, которые богаты полезными веществами. Об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.

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По словам Зубаревой, в репе содержится много клетчатки, калия, марганца и витаминов А, С и К. Этот корнеплод поможет укрепить иммунитет, наладить работу кишечника, сбросить лишний вес и стабилизировать работу сердца. Доктор рекомендует фаршировать репу мясом, посыпав сверху тертым сыром, и запекать до румяного цвета.

Тыква, говорит врач, является отличным источником калия, бета-каротина и клетчатки. Тыква поможет исправить нарушения в метаболизме, справиться с воспалениями, ранами и очистить организм.

Врач также посоветовала добавлять в блюда чеснок, так как он снижает кровяное давление и уровень холестерина, является натуральным антисептиком и содержит серу — важный элемент в борьбе с возрастными изменениями.

Четвертым суперфудом в списке Зубаревой стала свекла, которая способствует хорошей работе кишечника и сердечно-сосудистой системы.

«Лучше всего есть свеклу в сыром виде: натрите на терке, смешайте с редькой, зеленым луком, приправьте оливковым маслом и посыпьте любимыми орешками».