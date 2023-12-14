Что делать, если пожилой человек с деменцией потерялся

Очень часто пожилые люди с деменцией уходят из дома и забывают дорогу обратно. Отыскать человека с нарушениями памяти бывает невероятно трудно.

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Хуже всего, когда ушедший не имеет при себе никаких средств связи, поэтому ему нельзя позвонить или установить его местоположение по гаджету.

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«Вечерняя Москва» узнала, как действовать, если пропал человек с возрастными ментальными нарушениями.

Почему люди пропадают

По словам психолога Ольги Астаховой, оказавшись на улице, люди, которые с возрастом теряют память и способность ориентироваться, могут окончательно растеряться.

— Человек с деменцией из-за стресса начинает терять остатки памяти. Так как он в течение дня не принимает жизненно важные препараты и большую часть времени находится вне дома, он испытывает физические и эмоциональные страдания, — сказала эксперт.

Она отметила, что у поисковых отрядов, которым часто приходится искать таких потерявшихся, есть целая статистика. Согласно этим данным, пожилые мужчины и женщины, у которых имеются проблемы с памятью, пропадают как в городской черте, так и в лесных массивах.

По словам Астаховой, при поиске таких людей есть огромная проблема: с первого взгляда невозможно понять, что, например, женщина, стоящая рядом в опрятной одежде, несколько часов назад ушла из дома и ей нужна помощь.

— Как правило, эти люди ведут себя адекватно, нормально общаются, вполне слаженно отвечают на вопросы. И только при длительном общении удается выяснить, что все не так просто, — заметила спикер.

Эксперт уточнила, что для поиска подобной категории граждан родные, как правило, обращаются в разные инстанции, чтобы увеличить шанс найти человека в целости и сохранности:

— Разрабатывается целый алгоритм для поиска пожилых людей с деменцией, осуществляется прозвон бюро регистрации несчастных случаев и больниц, производится патрулирование района пропажи и мест, где человек работал и жил.

Когда больной человек забывает, где живет сейчас, то нередко ностальгирует и идет в те районы, где жил или работал лет 20 назад. То есть под поисковую среду попадают абсолютно все места предположительного нахождения человека.

Как обезопасить?

Есть способы минимизировать риски, что пожилой родственник уйдет из дома и не сможет вернуться самостоятельно.

— Есть печальная мировая статистика ВОЗ, согласно которой большинство тех, кому перевалило за 70, страдают расстройствами памяти. Первые признаки ухудшения памяти возникают после 65 лет. А вот теряют память и способность ориентироваться в пространстве каждый третий — в 75 лет и старше, — констатировала собеседница «ВМ».

Следовательно, если первые сигналы уже появились, немедленно обращайтесь к врачам, чтобы те назначили компетентное лечение.

В период каких-либо обострений хронического недуга на всю одежду человека стоит прикрепить метки с указанием номера, контактов и данных, чтобы посторонние люди смогли связаться с близкими и сообщить о его месте нахождения.

Установите на телефоне близкого человека специальную услугу от сотового оператора по определению местоположения.