7 эффективных диет, чтобы похудеть до и после Нового года

До Нового года осталось меньше месяца, а значит, самое время сесть на диету!

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Причины для этого бывают у всех разные, например, кому-то нужно сбавить пару размеров, чтобы влезть в загодя купленный новогодний наряд. А кто-то предпочитает заранее ограничить себя в излишествах, чтобы вдоволь полакомиться новогодними яствами без угрызений совести.

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Кстати, эффективная диета для похудения пригодится и после Нового года — за полнедели можно будет избавиться от лишних килограммов, приобретенных за праздничным столом.

Какие бывают диеты

Все диеты можно разделить на несколько основных типов:

ограничивающие калораж;

исключающие определенный вид питательных веществ;

включающие только один разрешенный продукт;

основанные на чередовании употребления разных видов питательных веществ;

исключающие определенные виды продуктов;

питание в определенные временные промежутки.

Стоит понимать, что в мире не существует самой эффективной диеты, которая подойдет абсолютно всем и принесет мгновенный результат. Поэтому, если вы решили избавиться от лишнего веса, необходимо пробовать и подбирать именно тот вариант, который будет результативным именно для вас.

Эффективные диеты для женщин

Как правило, женщины намного спокойнее, чем мужчины, переносят различные ограничения в питании, которые связаны с пониженным калоражем, небольшим выбором продуктов или строгим расписанием для приема пищи. Поэтому для женщин нередко оказываются эффективными диеты именно таких типов. Расскажем о трех вариантах подходящих диет с примерами меню.

Кефирная диета

Этот вариант входит в топ диет для похудения за короткий срок. За неделю можно избавиться примерно от 5 лишних килограммов. Диета не сбалансирована по питательным веществам, микро- и макроэлементам, поэтому специалисты рекомендуют ее использовать только в крайних случаях. Прежде чем принять решение о таком способе избавления от лишнего веса, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, даже если у вас нет хронических заболеваний.

Суть кефирной диеты в том, что в течение семи дней основой рациона является нежирный кефир, также разрешен ряд других продуктов. Эффект достигается за счет высокого содержания белка в кефире, а также снижения потребления жиров и углеводов. При этом дневной размер калоража также резко снижается.

Итак, при соблюдении этой диеты в меню на неделю разрешено включить, помимо маложирного кефира, еще два низкокалорийных нежирных продукта, например: филе индейки, нежирный творог, яблоки или грейпфрут, огурцы и помидоры.

Общий вес продуктов при этом не должен превышать 600 г. То есть в сутки допускается выпивать 1–2 литра кефира и съедать 0,6 кг двух из вышеперечисленных продуктов, разделив их на три или четыре приема пищи. Кроме этого, можно пить неограниченное количество чистой негазированной воды и травяного чая.

Те, кто пробовал похудеть на кефирной диете, отмечают, что можно добиться и более значительных результатов, скинув до 10 кг за неделю, если оставить в меню только обезжиренный кефир, воду и травяные чаи. Однако не стоит забывать, что такой экстремальный способ приведения фигуры в порядок может стать причиной нарушений в работе почек и печени. Кроме этого, при экстремально низком калораже возможно появление головокружений, обмороков, слабости и общего недомогания.

«Семь лепестков»

Этот вариант похудения также рассчитан на одну неделю и позволяет привести в порядок фигуру за короткий срок. Поэтому «Семь лепестков» также считается хорошей диетой для женщин, которым необходим быстрый результат к конкретной дате.

Суть диеты заключается в чередовании дней, когда в пищу можно употреблять только белки, и углеводных дней. Благодаря такой схеме организм не испытывает недостатка в углеводах, а в дни, когда разрешена только белковая пища, восполняет недостаток энергии из собственных жировых депо.

Меню на этой диете очень простое:

1-й день. Разрешено употреблять в пищу только 500 г нежирной рыбы: отварной, запеченной или приготовленной на пару. Также разрешен рыбный бульон.

2-й день. Весь день в меню только сырые овощи, не более 1,5 кг. Запрещены кукуруза и картофель.

3-й день. День куриного мяса. В меню на весь день 500 г куриного филе. Разрешен куриный бульон.

4-й день. В меню только злаки — всего не более 300 г крупы в сухом виде. Каши лучше варить из гречки, бурого риса или овсянки. Разрешен несладкий квас.

5-й день. Разрешено за сутки съесть до 500 г нежирного творога. Кроме этого, можно разнообразить меню обезжиренными кисломолочными напитками — не более 250 мл.

6-й день. Употребляются в пищу фрукты и ягоды, всего до 1,5 кг. При приготовлении смузи или соков в них можно добавить корицу или ванилин.

7-й день. Питьевой режим. Разрешается пить только негазированную воду.

О воде не стоит забывать и на протяжении всей недели: каждый день нужно выпивать не менее 1,5 л питьевой воды без газа. В случае ухудшения самочувствия диету следует немедленно прекратить и перейти на легкоусвояемые продукты — куриный бульон, жидкие каши. Однако если ваш организм выдержит испытание, то за неделю вы можете избавиться от 5 кг лишнего веса.

Рисовая диета

Еще один вариант монодиеты. Она была разработана в 1930-х годах в качестве методики похудения для больных диабетом, а также для людей с заболеваниями почек. Сегодня входит в топ диет для быстрого похудения. В меню — только рис и соблюдение ряда правил:

За полчаса до каждого приема пищи необходимо выпивать стакан воды. После еды воду можно пить не ранее чем через час.

Соль запрещена.

Рис можно заправлять несколькими каплями растительного масла.

В день необходимо выпивать не менее 1,5 л воды и зеленого чая.

Для восполнения калия, который будет вымываться из организма, ежедневно разрешено употребление незначительного количества яблок, изюма или тыквы.

На этой диете рекомендуется употреблять только бурый рис. В день можно съесть 400 г в сухом эквиваленте. Крупа отваривается до готовности и делится на пять равных порций. В случае если чувство голода стало нестерпимым, можно съесть одно зеленое яблоко.

Рисовая диета, соблюдаемая не более недели, позволяет скинуть до 5 кг, и при этом не наносит вреда организму. Более того, трехдневный вариант полезен для почечников, гипертоников, диабетиков и сердечников, однако решаться на монодиету стоит только после консультации с лечащим врачом.

Эффективная диета для похудения: варианты для мужчин

Мужчины расходуют калорий больше, чем женщины. Поэтому им сложнее соблюдать монодиеты и варианты похудения, подразумевающие ограничения калоража. И в данном случае лучшей диетой для мужчин может считаться та, где количество пищи не регламентировано.

Однако стоит понимать, что тут имеется свой подвох — сытные диеты, как правило, подразумевают исключение из рациона целого ряда продуктов. Например, в диете Дюкана делается упор на употребление в пищу белков при небольшом количестве медленных углеводов, а в кремлевской диете белки и углеводы практически исключены — основной упор делается на употребление жиров.

Диета Дюкана

Эта диета рассчитана, как правило, на несколько месяцев, однако уже на первом, самом жестком этапе, который занимает от трех до семи дней, можно потерять до 3 кг.

Суть диеты заключается в том, что на первом этапе необходимо употреблять в пищу только высокобелковые нежирные продукты — нежирную рыбу, куриное филе, яйца кур и перепелок, обезжиренный творог и кефир, греческий йогурт, говяжью вырезку, грибы.

Затем начинается фаза чередования: первый день вы продолжаете употреблять в пищу только белковые продукты, второй — добавляете в рацион свежие овощи, например огурцы, помидоры, капусту, зелень. Крахмалистые овощи — морковь, свекла, картофель, а также бобовые — запрещены. Допускается отваривать продукты, запекать или готовить на пару. Важно соблюдать питьевой режим и отказаться от алкоголя.

Диета удобна тем, что количество приемов пищи и размер порций не ограничены. Однако стоит понимать, что белок — очень сытный продукт, а потому насыщение наступает быстро и длится долго. Поэтому этот вариант можно считать лучшей диетой для мужчин.

Среди минусов этой диеты — большая нагрузка на почки и печень. Полный отказ от сладкого, даже в виде сахарозаменителей, также многими переносится очень тяжело. Однако результаты диеты впечатляют: при строгом соблюдении и регулярных физических нагрузках уже за первый месяц можно потерять до 10 кг лишнего веса, причем активно уходит именно жир. Еще один плюс диеты — не нужно ничего подсчитывать, взвешивать и измерять.

Кремлевская диета

В этом варианте из меню исключаются все высокобелковые продукты и жестко ограничиваются углеводы. Меню диеты основано на употреблении жирной пищи. Тот самый случай, когда можно корейку на гриле и сало. Однако выдержать такую диету крайне тяжело, поскольку углеводы скрупулезно подсчитываются и в первые дни диеты кроме жирного мяса можно съедать буквально только половинку помидора или огурца.

Также диета не принесет желаемого результата, если съедать слишком много пищи. Кроме того, из рациона необходимо исключить промышленные колбасы, сосиски и другие полуфабрикаты.

Эффективная диета в возрасте после 40 лет

Чем старше мы становится, тем меньше калорий требуется нашему организму, поскольку метаболизм замедляется. Именно поэтому после 40 лет худеть становится все сложнее, особенно если вы привыкли не отказывать себе в гастрономических удовольствиях. Однако есть вариант диеты и для таких случаев — интервальное питание, которое еще называют интервальным голоданием.

В основе диеты — определенный режим питания, ограничений по видам продуктов и объему порций нет. Быстрых результатов в этом случае ждать не стоит, однако интервальное питание вполне может стать образом жизни и позволит сохранить вес во время праздничных дней. Противопоказанием для такой диеты могут стать только заболевания, при которых необходимо часто и дробно питаться.

Суть интервального питания в том, что вы можете употреблять практически любые продукты и в любых объемах в течение ограниченного времени. Самый щадящий режим диеты — 10/14, когда вы в течение 10 часов можете только пить воду, а затем на протяжении 14 часов едите все, что хотите и сколько хотите. Самый экстремальный вариант — 20/4, где 20 часов — голодание, а 4 часа отводится на прием пищи. Он опасен тем, что в этом случае легко переесть и в конечном итоге растянуть желудок, а также заработать ряд хронических заболеваний.

Специалисты рекомендуют начинать с самого легкого варианта и постепенно остановиться на классическом — 16/8. В этом случае прием пищи разрешен, например, с 09:00 до 18:00.

Эффективная домашняя диета

Однако самой эффективной диетой, которую можно соблюдать неограниченное количество времени, специалисты считают умеренный дефицит калорий. Подсчитать примерный расход калорий, который зависит от пола, возраста, начального веса и физической нагрузки, можно с помощью различных калькуляторов, которые есть в Сети.

Суть диеты в том, чтобы тратить калорий немного больше, чем потреблять. Меню при этом остается разнообразным, а ограничений в пище нет никаких. Однако надо понимать, что всего один кусок торта может по количеству калорий сравняться с комплексным обедом. Но после торта вы захотите есть уже через 30 минут, в то время как обед даст организму энергии на несколько часов. Не стоит забывать и о том, что алкоголь, напитки с добавлением молока и сахара также учитываются в общем калораже.

Меню на неделю для диеты с ограничением калоража

Предлагаем вам примерный рацион на неделю для соблюдения режима правильного питания. Размер порций будет зависеть от того, как быстро и на сколько килограммов вам необходимо похудеть. Рассчитать их можно с помощью все тех же калькуляторов на различных платформах.

Понедельник

Завтрак. Пшенная каша на воде с добавлением молока. Чай или кофе без сахара.

Обед. Тушеная говядина с цветной капустой.

Перекус.

Йогурт без наполнителя или стакан нежирного кефира, 1 зеленое яблоко.

Ужин. Нежирный творог со сметаной.

Вторник

Завтрак. Нежирный творог со сметаной. Чай или кофе без сахара.

Обед. Запеченная красная рыба с помидорами, отварной бурый рис. Чай без сахара.

Перекус. Салат из фруктов, заправленный йогуртом без наполнителя.

Ужин. Сваренное вкрутую яйцо, 1 апельсин или грейпфрут.

Среда

Завтрак. Салат из фруктов, заправленный йогуртом без наполнителя. Стакан ряженки или какао с молоком.

Обед. Отварная говядина, приготовленная на пару брокколи. Чай без сахара.

Перекус. Йогурт без наполнителя или стакан нежирного кефира, 1 зеленое яблоко.

Ужин. Запеченная грудка индейки, салат из огурцов и помидоров с чайной ложкой оливкового масла.

Четверг

Завтрак. Омлет из двух яиц и молока, свежие овощи. Кофе или чай без сахара.

Обед. Суп на курином бульоне с овощами. Чай без сахара.

Перекус. Салат из фруктов, заправленный йогуртом без наполнителя.

Ужин. Красная рыба на пару, рис с помидорами.

Пятница

Завтрак. Овсянка на воде с добавлением молока. Какао без сахара.

Обед. Отварная телятина, парная брокколи. Чай без сахара.

Перекус. Сваренное вкрутую яйцо, 1 апельсин или грейпфрут.

Ужин. Сырники с медом.

Суббота

Завтрак. Мюсли без сахара с нежирным кефиром. Чай или кофе без сахара.

Обед. Овощной суп на мясном бульоне с фрикадельками. Чай без сахара.

Перекус. Салат из фруктов, заправленный йогуртом без наполнителя.

Ужин. Тушеная стручковая фасоль с отварной говядиной.

Воскресенье