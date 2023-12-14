Врач назвала разрушающие зубы продукты

Стоматолог-ортодонт Мария Михайлова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что маринованные огурцы разрушают зубную эмаль. Выпуск, где специалист перечислила вредные для зубов продукты, доступен на платформе «Смотрим».

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Одним из таких продуктов Михайлова считает иван-чай. По ее словам, в напитке содержатся вещества танины, окрашивающие эмаль в коричневый цвет. Врач отметила, что их в иван-чае содержится больше, чем в черном чае или кофе.

Другим опасным для зубов продуктом специалистка назвала маринованные огурцы. Содержащийся в них уксус приводит к эрозии эмали. Она рекомендовала есть в день не больше одного маринованного огурца. После такого продукта необходимо прополоскать рот или почистить зубы, добавила Михайлова.