5 убедительных причин спать на левом боку
Собрали для вас пять причин, почему спать на левом боку может быть полезным для вашего здоровья.
Они помогут развеять существующие мифы.
Улучшает пищеварение
Это помогает значительно улучшить пищеварение. Это связано с тем, что наш желудок и поджелудочная железа находятся слева от нашего тела. Когда мы спим на левом боку, гравитация помогает пище проходить через желудок и кишечник более эффективно.
Снижает рефлюкс кислоты
Если у вас есть проблемы с изжогой или рефлюксом кислоты, спать на левом боку может помочь. Когда мы спим на правом боку, кислота из желудка может легче проникать в пищевод, вызывая неприятные симптомы.
Улучшает кровообращение
Сон на левом боку также способствует лучшему кровообращению. Это связано с тем, что наша основная артерия, аорта, проходит слева от позвоночника. Когда мы спим на левом боку, сердце находится ниже аорты, что способствует более эффективному кровообращению и поставке кислорода и питательных веществ в органы и ткани.
Снижает нагрузку на сердце
Это может снизить нагрузку на сердце. Когда мы спим на правом боку, сердце должно работать против гравитации, чтобы перекачивать кровь в организм. Сон на левом боку позволяет сердцу более эффективно перекачивать кровь, что может снизить риск развития сердечных проблем.
Улучшает дыхание
Это связано с тем, что наш левый легкий больше, чем правый, и находится ниже. Когда мы спим на левом боку, левый легкий легче расширяется, что способствует лучшему поступлению воздуха.