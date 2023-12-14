5 убедительных причин спать на левом боку

Собрали для вас пять причин, почему спать на левом боку может быть полезным для вашего здоровья.

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Они помогут развеять существующие мифы.

Улучшает пищеварение

Это помогает значительно улучшить пищеварение. Это связано с тем, что наш желудок и поджелудочная железа находятся слева от нашего тела. Когда мы спим на левом боку, гравитация помогает пище проходить через желудок и кишечник более эффективно.

Снижает рефлюкс кислоты

Если у вас есть проблемы с изжогой или рефлюксом кислоты, спать на левом боку может помочь. Когда мы спим на правом боку, кислота из желудка может легче проникать в пищевод, вызывая неприятные симптомы.

Улучшает кровообращение

Сон на левом боку также способствует лучшему кровообращению. Это связано с тем, что наша основная артерия, аорта, проходит слева от позвоночника. Когда мы спим на левом боку, сердце находится ниже аорты, что способствует более эффективному кровообращению и поставке кислорода и питательных веществ в органы и ткани.

Снижает нагрузку на сердце

Это может снизить нагрузку на сердце. Когда мы спим на правом боку, сердце должно работать против гравитации, чтобы перекачивать кровь в организм. Сон на левом боку позволяет сердцу более эффективно перекачивать кровь, что может снизить риск развития сердечных проблем.

Улучшает дыхание