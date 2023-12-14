Названы плюсы от сна нагишом
Исследователи все чаще подчеркивают важность комфортных условий для качественного сна.
Дерматолог центра «Гемотест» Александра Филёва поделилась с Life.ru неожиданными преимуществами сна голышом.
Во-первых, это способствует быстрому охлаждению тела, что облегчает засыпание. Во-вторых, одежда может ограничивать движения и мешать нормальному кровообращению, что делает сон более беспокойным и прерывистым.
Также Александра Филёва отмечает, что увеличенное потоотделение под пижамой может вызвать раздражения и зуд кожи, что также негативно влияет на комфорт сна.
Кроме того, она обращает внимание на психологический аспект. Сон без одежды способствует ощущению свободы и, по мнению многих, улучшает самооценку, а также может укреплять супружеские отношения благодаря увеличенному телесному контакту.
Для тех, кто предпочитает носить пижаму, дерматолог рекомендует выбирать натуральные материалы и свободные модели, которые не будут стеснять движения и нарушать качество сна.