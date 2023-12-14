Названы плюсы от сна нагишом

Исследователи все чаще подчеркивают важность комфортных условий для качественного сна.

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Дерматолог центра «Гемотест» Александра Филёва поделилась с Life.ru неожиданными преимуществами сна голышом.

Во-первых, это способствует быстрому охлаждению тела, что облегчает засыпание. Во-вторых, одежда может ограничивать движения и мешать нормальному кровообращению, что делает сон более беспокойным и прерывистым.

Также Александра Филёва отмечает, что увеличенное потоотделение под пижамой может вызвать раздражения и зуд кожи, что также негативно влияет на комфорт сна.

Кроме того, она обращает внимание на психологический аспект. Сон без одежды способствует ощущению свободы и, по мнению многих, улучшает самооценку, а также может укреплять супружеские отношения благодаря увеличенному телесному контакту.