Почему нельзя делать растирания при температуре

При высокой температуре человеку нельзя делать растирание, так как у больного может усилиться озноб. Это приведет к более серьезным последствиям, рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

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Растирание при температуре может привести к спазму сосудов, при этом температура не снизится, а может стать еще выше, передает «Вечерняя Москва».

«Когда человека растирают, ему местно повышают температуру. Организм борется с теплопотерей, а его, наоборот, заставляют отдать тепло», – отметил Кондрахин.