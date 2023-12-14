Почему нельзя делать растирания при температуре
При высокой температуре человеку нельзя делать растирание, так как у больного может усилиться озноб. Это приведет к более серьезным последствиям, рассказал терапевт Андрей Кондрахин.
Растирание при температуре может привести к спазму сосудов, при этом температура не снизится, а может стать еще выше, передает «Вечерняя Москва».
«Когда человека растирают, ему местно повышают температуру. Организм борется с теплопотерей, а его, наоборот, заставляют отдать тепло», – отметил Кондрахин.
При этом температура тела начинает уходить, и человек мерзнет еще больше. Вместо растирания стоит делать компресс из водки, уксуса или холодной воды. Такой компресс полезен для икроножных мышц.