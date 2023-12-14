Врач рассказала, как снизить вред для сосудов от сидячей работы

Не секрет, что малоподвижный образ жизни способен навредить здоровью. Как защитить сосуды от нежелательных последствий, «Газете.Ru» рассказала врач Ванесса Принц.

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По мнению специалиста, опасным для здоровья можно считать неподвижное нахождение в положении сидя в течение трех часов в день и больше.

«Если вы проводите весь день в офисном кресле, необходимо регулярно менять положение и ввести небольшие перерывы: вставать на 20–30 минут, а не сразу садиться, чтобы снизить риск пережатия сосудов и давления. Еще большим будет эффект, если заменить стояние ходьбой на месте или пройтись в соседний отдел», — объяснила эксперт.

Дело в том, что во время сидячей работы пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека.