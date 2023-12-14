Врач рассказала, как снизить вред для сосудов от сидячей работы

Врач Принц назвала способ снижения вреда для сосудов от сидячей работы
Не секрет, что малоподвижный образ жизни способен навредить здоровью. Как защитить сосуды от нежелательных последствий, «Газете.Ru» рассказала врач Ванесса Принц.
По мнению специалиста, опасным для здоровья можно считать неподвижное нахождение в положении сидя в течение трех часов в день и больше.
«Если вы проводите весь день в офисном кресле, необходимо регулярно менять положение и ввести небольшие перерывы: вставать на 20–30 минут, а не сразу садиться, чтобы снизить риск пережатия сосудов и давления. Еще большим будет эффект, если заменить стояние ходьбой на месте или пройтись в соседний отдел», — объяснила эксперт.
Дело в том, что во время сидячей работы пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека.
Тем, кто решился работать стоя в качестве альтернативы, врач посоветовала начинать с 30 минут работы на ногах с постепенным увеличением интервала до двух часов. Работу стоя и сидя врач посоветовала разнообразить легкой разминкой, а кроме того, ходить по 5000–7000 шагов в день.