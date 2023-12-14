Перечислены самые опасные алкогольные напитки
В преддверии Нового года нарколог Алексей Луньков дал рекомендации по выбору спиртного. Он призвал россиян отказаться от сладких алкогольных напитков. Подробнее о том, чем именно они опасны, врач рассказал «ФедералПресс».
«Опасность сладких алкогольных напитков заключается не только в том, что они сладкие, из-за чего повышается уровень глюкозы в крови, но и в том, что в большинстве своем они газированные», – отметил специалист.
Алексей Луньков добавил, что газированный спиртной напиток – это биодоступность. То есть всасывание алкоголя повышается в разы. Опьянение наступает быстрее даже с малоградусного шампанского.
«Сладкие алкогольные напитки нужно вообще исключить из употребления!» – настоятельно рекомендовал нарколог.