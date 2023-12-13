Женщин предупредили о недопустимых действиях перед визитом к гинекологу

За 24 часа до визита к гинекологу нужно исключить половые контакты и не использовать вагинальные средства, указала эксперт по женскому здоровью Сюзанна Ансворт. В беседе с Metro она назвала и другие недопустимые действия перед посещением женской консультации.

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Ансворт объяснила, что исключение половых контактов необходимо, если пациентке предстоит скрининг шейки матки. По словам эксперта, посторонние жидкости, такие как сперма, гели и кремы, могут повлиять на результаты анализа.

Также Ансворт обратила внимание, что перед гинекологическим осмотром женщине не нужно мыть изнутри половые органы гигиеническими средствами, использовать мочалку или делать спринцевание. Такие манипуляции могут нарушить нормальную микрофлору влагалища и навредить здоровью, предупредила эксперт. Она посоветовала использовать для мытья обычную воду и гигиенические средства без ароматизаторов и с нейтральным pH.