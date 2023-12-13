Диетолог рассказала о популярной ошибке россиян 31 декабря

Многие россияне придерживаются нездоровой привычки 31 декабря. А именно, голодают перед застольем, считая, что таким образом снижают риск набора лишнего веса от переедания ночью. О том, почему это нерационально, диетолог Ольга Лушникова рассказала NEWS.ru.

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По ее мнению, за 6 часов до застолья требуется полноценный прием пищи. В него могут входить белки, сложные углеводы, правильные жиры и небольшой десерт.