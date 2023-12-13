Фитотерапевт рассказал, какое растение притупляет чувство голода
Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал о травах для красоты и здоровья. Например, он считает, что чаев для похудения не бывает. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.
«Чаев для похудения не существует. Потому что для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счет этого вес может снижаться. К растениям, способствующим похудению, относится южная трава гарциния, которая притупляет чувство голода», – сказал Юровский.
Он также поделился информацией о том, какой травяной сбор способствует росту волос и ногтей.
«Чаще всего это растения, которые содержат витамины, улучшают обмен веществ. Можно отметить лекарственную медуницу либо мягчайшую, которая произрастает в более северной части нашей страны. В медунице много кремния. Медуница является кроветворным средством. У людей с анемией увеличивает гемоглобин в крови. Усиливает рост волос, ногтей. Можно использовать обыкновенный лопух. Все знают репейное масло, которое втирают в кожу головы для роста волос», – заключил эксперт.