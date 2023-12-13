Фитотерапевт рассказал, какое растение притупляет чувство голода

«Чаев для похудения не существует. Потому что для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счет этого вес может снижаться. К растениям, способствующим похудению, относится южная трава гарциния, которая притупляет чувство голода», – сказал Юровский.