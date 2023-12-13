Фитотерапевт рассказал, какое растение притупляет чувство голода

Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал о травах для красоты и здоровья. Например, он считает, что чаев для похудения не бывает. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Фитотерапевт рассказал, какое растение притупляет чувство голода
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«Чаев для похудения не существует. Потому что для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счет этого вес может снижаться. К растениям, способствующим похудению, относится южная трава гарциния, которая притупляет чувство голода», – сказал Юровский.

Он также поделился информацией о том, какой травяной сбор способствует росту волос и ногтей.

«Чаще всего это растения, которые содержат витамины, улучшают обмен веществ. Можно отметить лекарственную медуницу либо мягчайшую, которая произрастает в более северной части нашей страны. В медунице много кремния. Медуница является кроветворным средством. У людей с анемией увеличивает гемоглобин в крови. Усиливает рост волос, ногтей. Можно использовать обыкновенный лопух. Все знают репейное масло, которое втирают в кожу головы для роста волос», – заключил эксперт.