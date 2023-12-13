Нарколог рассказал, насколько эффективны жвачки с никотином

Использование специальных жевательных резинок с содержанием малых доз никотина поможет отказаться от курения, считает врач-нарколог Даниил Петров . Как рассказал эксперт в беседе с aif.ru, это средство является «вполне неплохим» способом избавиться от вредной привычки.

Как пояснил врач, человек, жующий такую жвачку, тем самым снижает количество выкуренных сигарет в день. При этом жвачка в отличие от табака, не содержит опасных для здоровья смол, продуктов горения, мелкой золы. В результате использования жвачки число сигарет постепенно сокращается, а никотиновое голодание при этом не возникает. Впоследствии от привычки жевать жвачку будет уже проще избавиться, чем от курения.