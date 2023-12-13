Какими проблемами для здоровья обернется завтрак в постели

Нередко люди едят не за кухонным столом, а предпочитают завтракать в постели. Чем это грозит организму, рассказала гастроэнтеролог Олеся Кожевникова.

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Эксперт объяснила, что при потреблении пищи в положении лежа или полулежа высок риск попадания пищи в трахею. Из-за этого можно подавиться и заполучить проблемы с дыханием.

Кроме того, такая поза способствует ослаблению нижнего пищеводного сфинктера. Это провоцирует развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При этом заболевании содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что вызывает частые изжоги и другие неприятные симптомы. Если ГЭРБ уже диагностирована, то прием пищи лежа или полулежа может вызывать серьезные обострения заболевания.

Кожевникова уточнила, что необходимо есть сидя, не торопясь, тщательно пережевывая пищу, не глотая ее кусками. Также не стоит есть слишком горячую или холодную еду, передает Life.ru.