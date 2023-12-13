Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко раскрыла свой вес после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя знаменитость продемонстрировала фото (на момент написания новости было удалено) из гримерной комнаты, где стилисты и визажисты готовили ее к съемкам новогоднего шоу «Маска».

«Теперь кажется, что можно позволить себе все, но надо держаться! Сладкий день в пятницу!» — написала звезда.

При этом инфлюэнсерша призналась, что после родов участвовала в проекте «Ледниковый период», но даже после регулярных тренировок не смогла сбросить желаемый вес. По словам Тодоренко, она еще долго пыталась вернуться в форму.