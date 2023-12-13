Почему нельзя дышать ртом на морозе
Простудиться — не самая печальная перспектива. Врач Екатерина Демьяновская в интервью порталу Life.ru предупредила об угрозах холодного сезона для зубной эмали.
По словам специалиста, на эмали под воздействием низких температур могут появиться микроскопические трещины. В них затем попадают бактерии зубного налета, а там и до кариеса с воспалением десен недалеко.
У людей с чувствительной эмалью зубы на холоде ломит даже при разговоре, поэтому специально вдыхать морозный воздух ртом точно не стоит.
Врач объяснила, как себя защитить. Само собой, дышать через нос, не есть и не пить на улице, поменьше говорить. В сильный мороз следует закрывать рот шарфом.