Тренер голливудских знаменитостей перечислил способы продлить молодость

Фитнес-тренер Себастьен Лагри, который работал с такими знаменитостями, как Дженнифер Энистон и Меган Маркл, перечислил способы продлить молодость в зрелом возрасте. Его советы опубликовал Business Insider.

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Чобы быть стройным и выглядеть молодо после 50 лет, эффективнее всего заниматься силовыми тренировками, заверил Лагри. Он объяснил, что в зрелом возрасте метаболизм неизбежно замедляется, из-за чего появляются лишние килограммы. Надежный способ противостоять этому — нарастить мышцы, уверен тренер. При этом людям старше 40-50 лет он советует не поднимать тяжести, а заниматься с малым весом, резинками или пружинами, которые не нагружают суставы.

Кроме того, тренер голливудских знаменитостей посоветовал регулярно ходить в походы или совершать длительные прогулки. По его словам, активный отдых помогает поддержать хорошую физическую форму, а также здоровье сердца и сосудов. Чтобы не забросить занятия, он посоветовал найти компанию — друга, с которым можно вместе заниматься или гулять.