Врачи назвали три суперпродукта от запора

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

© Lenta.ru

Малышева назвала слабительные чаи с содержанием сенны худшим препаратом для лечения запоров.

«Дозу надо повышать, пока не закончится парезом кишечника», — объяснила специалист.

Врач рекомендовала вместо слабительных препаратов употреблять в пищу продукты, которые помогают бороться с запором.

Первым суперпродуктом от запора медик назвала кукурузные отруби.

«Кукурузные отруби — это продукт, в котором содержатся грубые, неперевариваемые пищевые волокна. (...) Они всасывают в себя воду, берут и заключают внутри этой массы вредные вещества и выходят с калом», — объяснил Гандельман.

Малышева подчеркнула, что грубое волокно не работает без достаточного количества воды.

Полезным для кишечника продуктом врачи также назвали чернослив. Гандельман отметил, что чернослив содержит вещество сорбидол, которое имеет свойство задерживать воду в кишечнике.

«Формируется большой каловый комок, и он сам по себе стимулирует кишечник», — добавила Малышева.

Еще одним «суперпродуктом» от запора специалисты назвали йогурт.