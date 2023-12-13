Стоматолог рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе жвачки

При выборе жевательной резинки следует обратить внимание на отсутствие в составе сахара, а также на наличие ксилита, натуральных ароматизаторов и кальция с фтором, рассказала NEWS.ru стоматолог Ольга Жидких. Она отметила, что для зубов и полости рта лучше подойдет продукт с мятой или эвкалиптом.

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Жвачка должна быть без сахара или содержать низкий уровень сахара, чтобы избежать негативных последствий для зубов и полости рта. Ксилит — заменитель сахара, помогает предотвратить развитие кариеса, укрепляет эмаль. Предпочтительно выбирать резинку с мятой или эвкалиптом. Некоторые жевательные резинки содержат кальций и фтор, что также может быть полезно для укрепления эмали и защиты зубов, — подчеркнула медик.

Ранее главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик заявил, что родителям нужно следить, чтобы их ребенок чистил зубы минимум два раза в день щеткой с пастой и зубной нитью. Это поможет защитить его зубы от кариеса. Он добавил, что детям нужно вместо булок давать больше жевать твердой пищи, например моркови и яблок.