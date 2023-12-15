5 удивительных способов исцелить свои чакры и начать жить полной жизнью

Чакры человека – это энергетический скелет. Его состояние влияет на физическую составляющую нашей жизни.
Весь опыт, который вы приобретаете с течением своей жизни, оседает на чакровой системе. Если в вашей жизни превалируют негативные, по вашему мнению, ситуации, если вы обидчивый человек, не можете сказать «нет», проявить себя и часто нервничаете, вам не хватает энергии, то предлагаю посмотреть в сторону работы со своими чакрами и наладить в них энергетический поток.
В статье я поделюсь разными техниками работы с чакрами, которые помогут вам постепенно восстановить внутренний баланс и повысить уровень энергетики.
Хочу сказать сразу, что работа с чакрами должна происходить регулярно. Особенно если вы ранее никогда не занимались своей энергетикой. Многие мастера эзотерики, тибетские монахи выполняют такие практики ежедневно, поэтому и достигают высоких результатов.
Практика 1 – «Прогрев тела и чакр»
Исследуя в регрессивном гипнозе передовые практики по работе с чакрами, я отметила их простоту и лёгкость.
Например, знали ли вы, что чакры любят тепло? Очень хорошо запускает динамику чакр прогрев позвоночного столба и всего тела.
Напомню, что основные 7 чакр имеют крепление сзади тела человека.
Прогреть чакры вы можете разными способами:
стоун-терапия (массаж горячими камнями); огненный массаж; скипидарные ванны (можно сделать в домашних условиях); парение в бане и хаммаме; разогревающий массаж.
Важно! Некоторые практики имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
После таких процедур часто ощущается сильная пульсация по телу, лёгкость и воздушность. В энергетическом плане происходит усиление динамики чакр и их очищение.
Практика 2 – «Вакуум руками»
Для этой практики вам необходимо знать, где примерно располагаются чакры.
С самого начала потрите руки друг о друга, чтобы ладони стали горячими. Можно сделать лёгкий самомассаж, разработав энергетические центры, которые находятся в середине ладоней и на кончиках пальцев.
Практика выполняется стоя, начиная с первой чакры. Вам нужно обхватить ладонями спереди и сзади место расположения чакры. И вакуумными надавливающими движениями простимулировать это место. Вы можете усилить практику, дав команду мозгу: «Сейчас я очищаю и восстанавливаю поток энергии в первой чакре».
Также при надавливании представьте, как весь негатив, который есть в чакре, выходит из вас через макушку и трансформируется целительными потоками Творца.
С одной чакрой вы можете поработать от 1 до 3-х минут.
Важно! Для работы с седьмой чакрой вам необходимо создать вакуум одной ладонью в районе теменной зоны.
Практика 3 – прослушивание музыки с соответствующими герцами
Каждая чакра работает на своей частоте. Чем выше располагается чакра, тем больше частота. Такая музыка есть в свободном доступе в интернет-ресурсах.
При её прослушивании чакра входит в резонанс с частотами и активно обновляется. Усилить практику можно, проговаривая специальный звук, который также вибрационно влияет на чакру:
Первая чакра — Лям. Вторая чакра — Вам. Третья чакра — Рам. Четвёртая чакра — Йам. Пятая чакра – Хам. Шестая чакра – Аум. Седьмая чакра — Ом.
Практика 4 – «Активация чакр через медитацию на Солнце»
Подробное описание практики вы можете найти в видео ниже.
Важно! Практику можно выполнять даже тогда, когда небо в облаках и вы физически не видите солнца. В любом случае лучи солнца присутствуют в пространстве.
Лучший эффект будет, если вы проведёте такую медитацию на улице.
Практика 5 – практика с минералами и камнями
Натуральные камни и минералы представляют собой форму энергии. К примеру, в организме человека содержатся аналогичные кристаллические структуры, как и у кристалла минералов.
Кристаллы усиливают энергетику и благотворно влияют на чакры.
Каждой чакре подходит свой камень:
Первая чакра – гранат, гематит, рубин. Вторая чакра – яшма, сердолик, янтарь. Третья чакра – цитрин, тигровый глаз, пирит. Четвёртая чакра – малахит, лунный камень, нефрит. Пятая чакра – аквамарин, амазонит, лунный камень. Шестая чакра – оникс, аметист, сапфир. Седьмая чакра – аметист, чароит, янтарь.
Вы можете создать чакровый браслет из предложенных камней и носить его на левой руке. Или же – подобрать камни по чакрам и проводить с ними медитации, предварительно разложив их по точкам чакр.
Важно! Каждый натуральный камень несёт мощнейшую энергетику. Поэтому перед работой с ним проверьте вашу совместимость. Подержите камень в руках, отследите свои ощущения. Если они приятные, то камень вам подходит, если чувствуете дискомфорт, то лучше подобрать другой минерал.
Работа с чакрами – это непрерывный процесс. Очень хорошо, если вы возьмёте практики в ежедневные ритуалы. Так вы сможете слой за слоем убрать негатив с чакр, восстановить их структуру, динамику и засветку.
Также я разработала программу, где мы в малых мастер-группах очищаем и наполняем чакры всего за 8 недель. Это программа показывает свою эффективность и высокие результаты у учеников.
Вы можете выбрать любой способ работы с чакрами, но главное — обязательно уделяйте этому время, так как это основа нашего энергетического баланса.
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