5 удивительных способов исцелить свои чакры и начать жить полной жизнью

Чакры человека – это энергетический скелет. Его состояние влияет на физическую составляющую нашей жизни.

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Весь опыт, который вы приобретаете с течением своей жизни, оседает на чакровой системе. Если в вашей жизни превалируют негативные, по вашему мнению, ситуации, если вы обидчивый человек, не можете сказать «нет», проявить себя и часто нервничаете, вам не хватает энергии, то предлагаю посмотреть в сторону работы со своими чакрами и наладить в них энергетический поток.

В статье я поделюсь разными техниками работы с чакрами, которые помогут вам постепенно восстановить внутренний баланс и повысить уровень энергетики.

Хочу сказать сразу, что работа с чакрами должна происходить регулярно. Особенно если вы ранее никогда не занимались своей энергетикой. Многие мастера эзотерики, тибетские монахи выполняют такие практики ежедневно, поэтому и достигают высоких результатов.

Источник boxru.ru

Практика 1 – «Прогрев тела и чакр»

Исследуя в регрессивном гипнозе передовые практики по работе с чакрами, я отметила их простоту и лёгкость.

Например, знали ли вы, что чакры любят тепло? Очень хорошо запускает динамику чакр прогрев позвоночного столба и всего тела.

Напомню, что основные 7 чакр имеют крепление сзади тела человека.

Прогреть чакры вы можете разными способами:

стоун-терапия (массаж горячими камнями); огненный массаж; скипидарные ванны (можно сделать в домашних условиях); парение в бане и хаммаме; разогревающий массаж.

Важно! Некоторые практики имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

После таких процедур часто ощущается сильная пульсация по телу, лёгкость и воздушность. В энергетическом плане происходит усиление динамики чакр и их очищение.

Практика 2 – «Вакуум руками»

Для этой практики вам необходимо знать, где примерно располагаются чакры.

С самого начала потрите руки друг о друга, чтобы ладони стали горячими. Можно сделать лёгкий самомассаж, разработав энергетические центры, которые находятся в середине ладоней и на кончиках пальцев.

Практика выполняется стоя, начиная с первой чакры. Вам нужно обхватить ладонями спереди и сзади место расположения чакры. И вакуумными надавливающими движениями простимулировать это место. Вы можете усилить практику, дав команду мозгу: «Сейчас я очищаю и восстанавливаю поток энергии в первой чакре».

Также при надавливании представьте, как весь негатив, который есть в чакре, выходит из вас через макушку и трансформируется целительными потоками Творца.

С одной чакрой вы можете поработать от 1 до 3-х минут.

Важно! Для работы с седьмой чакрой вам необходимо создать вакуум одной ладонью в районе теменной зоны.

Источник boxru.ru

Практика 3 – прослушивание музыки с соответствующими герцами

Каждая чакра работает на своей частоте. Чем выше располагается чакра, тем больше частота. Такая музыка есть в свободном доступе в интернет-ресурсах.

При её прослушивании чакра входит в резонанс с частотами и активно обновляется. Усилить практику можно, проговаривая специальный звук, который также вибрационно влияет на чакру:

Первая чакра — Лям. Вторая чакра — Вам. Третья чакра — Рам. Четвёртая чакра — Йам. Пятая чакра – Хам. Шестая чакра – Аум. Седьмая чакра — Ом.

Практика 4 – «Активация чакр через медитацию на Солнце»

Подробное описание практики вы можете найти в видео ниже.

Важно! Практику можно выполнять даже тогда, когда небо в облаках и вы физически не видите солнца. В любом случае лучи солнца присутствуют в пространстве.

Лучший эффект будет, если вы проведёте такую медитацию на улице.

Практика 5 – практика с минералами и камнями

Натуральные камни и минералы представляют собой форму энергии. К примеру, в организме человека содержатся аналогичные кристаллические структуры, как и у кристалла минералов.

Кристаллы усиливают энергетику и благотворно влияют на чакры.

Каждой чакре подходит свой камень:

Первая чакра – гранат, гематит, рубин. Вторая чакра – яшма, сердолик, янтарь. Третья чакра – цитрин, тигровый глаз, пирит. Четвёртая чакра – малахит, лунный камень, нефрит. Пятая чакра – аквамарин, амазонит, лунный камень. Шестая чакра – оникс, аметист, сапфир. Седьмая чакра – аметист, чароит, янтарь.

Вы можете создать чакровый браслет из предложенных камней и носить его на левой руке. Или же – подобрать камни по чакрам и проводить с ними медитации, предварительно разложив их по точкам чакр.

Важно! Каждый натуральный камень несёт мощнейшую энергетику. Поэтому перед работой с ним проверьте вашу совместимость. Подержите камень в руках, отследите свои ощущения. Если они приятные, то камень вам подходит, если чувствуете дискомфорт, то лучше подобрать другой минерал.

Работа с чакрами – это непрерывный процесс. Очень хорошо, если вы возьмёте практики в ежедневные ритуалы. Так вы сможете слой за слоем убрать негатив с чакр, восстановить их структуру, динамику и засветку.

Также я разработала программу, где мы в малых мастер-группах очищаем и наполняем чакры всего за 8 недель. Это программа показывает свою эффективность и высокие результаты у учеников.

Вы можете выбрать любой способ работы с чакрами, но главное — обязательно уделяйте этому время, так как это основа нашего энергетического баланса.

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